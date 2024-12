Au Gabon, polémique et enquête ouverte après la mort suspecte d'un jeune marin

Une enquête ouverte

Les photos de la dépouille diffusées sur les réseaux sociaux montrent des traces des graves sévices corporels. Son dos est abîmé par des blessures et des inflammations, probablement à la suite de coups violents.Selon plusieurs sources, le corps sans vie du jeune marin, Johan Bounda, a été retrouvé à la morgue de l’hôpital militaire du PK9. Auparavant, il aurait été entendu par les services de la Direction Générale des Contre-Ingérences et de la Sécurité Militaire.L’audition avait lieu après des accusations à son encontre de vol d’argent et de bijoux au domicile du général Ossima Ndong, actuel secrétaire général du ministère de la Défense , dont le jeune homme était l’un des agents de sécurité. La mort du soldat, dans des circonstances encore floues, a suscité l’émotion et la controverse.Dans un communiqué, le ministère de la Défense a annoncé l’ouverture d’une enquête. Le lieutenant-colonel Christian Ossima est le directeur des personnels et des affaires juridiques : « L'enquête en cours vise à établir les faits, à identifier toute éventuelle responsabilité, et à garantir que justice soit faite, dans toute sa rigueur. »Les leaders d’opinion dénoncent les brutalités et violations des droits de l’homme qui persistent dans les commissariats et les prisons du pays. Le Président de la transition, Brice Oligui Nguema s’est rendu ce mercredi 25 décembre au soir au domicile du défunt, où il est allé réconforter la famille.