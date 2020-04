Au Kenya, des patients guéris du coronavirus témoignent pour sensibiliser

Diplômée en télécommunication et installée en banlieue de Nairobi, Ivy Brenda Cherotich est une jeune femme souriante et énergique de 26 ans. Elle est désormais une célébrité. Après un voyage entre les États-Unis et Londres, elle est devenue le patient numéro un au Kenya. Après 23 jours de quarantaine à l’hôpital, elle s’en est finalement sortie.



Elle explique être tombée en larmes, choquée et effrayée lorsqu’on lui a annoncé qu’elle était positive. Aujourd’hui guérie, elle demande aux Kényans ayant des symptômes, de se mettre en quarantaine et de contacter les autorités. « Ne pas le faire serait égoïste », dit-elle, vu le risque d’infecter une personne vulnérable.



Besoin d'une prise de conscience



C’est ce qu’elle-même a fait. Ivy Brenda Cherotich a vite appelé les autorités sanitaires. Grâce à cette réactivité, elle n’a infecté qu’une seule personne, son ami Brian Orinda, lui aussi guéri. Il pense qu’il y a encore beaucoup de Kényans croyant que le Covid-19 n’existe pas. Il demande une prise de conscience et appelle la population à prendre un maximum de précautions.



Selon le président Uhuru Kenyatta, cette guérison est une source de fierté en dépit des défis actuels. En effet, malgré la bonne santé de Brenda et Brian, le nombre de malades ne cesse d’augmenter au Kenya.