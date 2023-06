Au Parlement européen, le Sénateur Tchèque sermonne Aissata Tall Sall: « le nombre de prisonniers politiques au Sénégal est plus élevé que jamais (…) le Pr Macky Sall n’a pas droit à un 3e manda »

Le ministre des Affaires étrangères, Aissata Tall Sall, était ce mardi au Parlement européen où elle a évoqué la situation politique du Sénégal marquée par de vives tensions ces derniers temps. Elle a accusé l’opposant Ousmane Sonko d’avoir fait appel à des groupes armés, après sa condamnation du 1er juin à deux ans de prison ferme (pour corruption de la jeunesse) pour mettre Dakar chaos.



Aissata Tall Sall a proposé aux parlementaires européens de leur soumettre le « Livre blanc » du gouvernement produit à cet effet.



Apres son discours, le Sénateur Tchèque, Pavel Fischer, a pris la parole pour rappeler à l’ordre les autorités sénégalaises sur le recul démocratique constaté, les arrestations à tout va d’opposants et de militants, de journalistes et surtout sur la probable troisième candidature de Macky Sall.



« Vous nous demandez de rester aux côtés du Sénégal. Nous le ferons. Mais nous savons que vous êtes juriste de formation. Vous avez parlé de l’Etat de droit. Je me permets de vous interpeller en tant que Sénateur, élu aux suffrages directs et ancien candidat à l’élection présidentielle Tchèque. Je suis l’actualité sénégalaise avec inquiétude. Le Président Macky Sall entretient un flou à l’avenir politique décisif pour lui mais surtout pour le Sénégal », affirme l’élu Tchèque.



Avant d’enchaîner: « Il ne peut pas briguer un troisième mandat, de par la Constitution. Et pourtant, son silence qu’il cultive inquiète la représentation politique et éveille l’inquiétude de l’extérieur. (…) Pourtant, votre pays a été depuis toujours réputé par la stabilité de son système démocratique. Hélas aujourd’hui, le nombre de prisonniers politiques est plus élevé que jamais. Des journalistes sont arrêtés, la liberté de presse est attaquée ».