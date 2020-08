Au Sénégal, les hommes ne portent plus de slip... Explications !

Au Sénégal, les hommes ne portent plus de slip. Comme sous-vêtement, ils préfèrent porter un caleçon à la place. d'une génération à une autre, ce changement de code vestimentaire n'est pas fortuit. Le vendeur et les clients accrochés sur le sujet au marché HLM de Dakar nous expliquent pourquoi le slip est démodé... ou plutôt fui chez les hommes. Et l'argument qui est le plus souvent avancé par les hommes est le risque qui pèse sur la virilité...