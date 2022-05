Au moins 11 morts après le chavirage d'un navire au large de Puerto Rico (gardes-côtes)

Onze corps ont été découverts et 31 personnes secourues lors d'une large opération de sauvetage qui se poursuivait jeudi soir après le chavirage d'un navire au large de Porto Rico, ont annoncé jeudi les gardes-côtes américains.



L'esquif renversé, dont on ne connait pas le nombre initial d'occupants -- des migrants selon les autorités --, avait été repéré à la mi-journée avec plusieurs personnes à l'eau ne semblant pas être équipée d'un gilet de sauvetage.



Les gardes-côtes avaient alors dépêché plusieurs hélicoptères et un bateau dans la zone concernée, à environ 18 km de l'île déserte de Desecheo, à l'ouest de Porto Rico.



À 18H00 (22H00 GMT), les secouristes avaient sauvé 11 femmes et 20 hommes, selon un porte-parole des gardes-côtes, Ricardo Castrodad.



La police aux frontières américaine avait plus tôt précisé qu'il s'agissait principalement de migrants venus d'Haïti et de République dominicaine. Les gardes-côtes avaient quant à eux indiqué dans un communiqué «suspecter» le navire «d'avoir entrepris une traversée illégale».



Les recherches, qui impliquent également des équipes de la police et des gardes-côtes portoricains, se poursuivent, a précisé Ricardo Castrodad.



L'île déserte de Desecheo se trouve dans le canal de la Mona entre Porto Rico et l'île d'Hispaniola, qui comprend Haïti et la République dominicaine.



Une femme haïtienne y avait déjà perdu la vie samedi, après le naufrage d'un bateau transportant 69 migrants.