Au moins 20 morts dans l'attaque en cours d'une prison afghane revendiquée par l'EI (autorités)

Au moins 20 personnes, dont des civils et des prisonniers, ont péri dans l'attaque toujours en cours d'une prison de l'est de l'Afghanistan par des combattants du groupe jihadiste État islamique (EI), ont annoncé lundi 3 août les autorités locales. Des hommes armés ont lancé dimanche 2 août au soir un assaut d'envergure contre une prison de Jalalabad, où sont détenus de nombreux talibans et membres de l'EI. La fusillade avec les forces de sécurité a fait 20 morts, selon Zaher Adel, porte-parole de l'hôpital provincial. Un porte-parole du gouverneur de la province a de son côté fait état de 21 morts.