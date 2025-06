Sébikotane : Plus de 800 patients consultés gratuitement lors d'une journée médicale sino-sénégalaise

La commune de Sébikotane a abrité ce samedi la deuxième édition de la journée de consultation médicale gratuite, organisée par la société chinoise SOMETA en partenariat avec la municipalité, le district sanitaire de Diamniadio et une équipe médicale mixte sénégalo-chinoise. Le maire de Sébikotane, Alioune Pouye, a rappelé l’importance de cette journée désormais inscrite dans l’agenda de la commune : « L'année dernière, nous avions consulté un peu plus de 800 personnes dans 8 spécialités différentes. Cette année encore, nous l'organisons toujours en collaboration avec la SOMETA, mais également le médecin-chef du district de Diamniadio ».



Il a exprimé sa gratitude envers l’ambassade de Chine, la mission médicale chinoise basée à l’hôpital pour enfants de Diamniadio et les équipes médicales locales qui ont permis la tenue de l’événement.





Du côté des professionnels de santé, le Dr Bouna Seck, médecin-chef du district sanitaire, a souligné l'importance de ces journées de consultations : « C’est une excellente activité qui permet un suivi sanitaire des populations. C’est une belle opportunité pour combattre les maladies telles que le diabète, l’hypertension et les autres maladies chroniques. Il faut que les populations en profitent, surtout celles qui n’ont pas les moyens. »



Même son de cloche chez Yang Yiguo, chef de l’antenne médicale de la délégation chinoise, qui a mis en avant l’engagement de son équipe aux côtés de la population : « Cette consultation est organisée pour accompagner la municipalité et les populations. Et les populations sont venues en masse. C’est une opportunité pour combattre les maladies notamment chroniques. »



Au-delà de l’aspect médical, l’événement traduit la vision sociale de SOMETA. Son directeur général, Yun Zhang, l’a précisé : « SOMETA a quatre priorités au niveau social : accompagner la jeunesse, assister les populations notamment les femmes, organiser des consultations médicales pour renforcer le système sanitaire, et soutenir l’éducation. Nous comptons poursuivre cette dynamique d’accompagnement du secteur de la santé en mobilisant également l’expertise chinoise. »



Cette journée de solidarité sanitaire s’inscrit dans une dynamique de coopération entre acteurs locaux et partenaires internationaux. Elle contribue à améliorer l’accès aux soins dans une commune où de nombreux habitants n’ont pas toujours les moyens de consulter un médecin.