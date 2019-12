Au moins 3 morts et 7 blessés graves dans un accident aux abords de Léopold Senghor

Trois (3) personnes sont mortes et 7 autres blessées gravement dans un accident qui s’est produit, ce jeudi matin, dans les alentours du stade Léopold Sédar Senghor vers le quartier Sud-Foire, a-t-on appris .



L’accident serait causé par une course entre deux camions frigorifiques transportant des poissons. Le choc a également impliqué un minibus et un véhicule particulier.