Au moins 4 morts dans une fusillade à New-York

A shooting on Utica Avenue in Brooklyn has left as least four people dead and at least three injured. Follow live updates: https://t.co/A8Ld9NLBM2 pic.twitter.com/VlGZRba0NY

— CNN Breaking News (@cnnbrk) October 12, 2019



Au moins quatre personnes ont été tuées et plusieurs blessées lors d’une fusillade à New York, ont rapporté ce samedi 12 octobre plusieurs médias américains.La fusillade s’est déroulée à Brooklyn, à proximité d’un club privé, détaillent NBC New York et ABC 7. Selon CBS New York, qui cite les pompiers, quatre personnes sont mortes et cinq ont été grièvement blessées