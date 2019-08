Au moins 60 morts dans l'explosion d'un camion-citerne en Tanzanie

Le camion-citerne s'est renversé dans la ville de Morogoro, dans le centre de la Tanzanie.



La plupart des morts se seraient précipités pour siphonner l'essence.



Un chauffeur de camion qui a été témoin de l'accident a déclaré que l'incendie s'était déclaré lorsqu'une personne avait tenté de retirer la batterie du camion-citerne.

Dans une déclaration à la BBC, le commandant de la police de Morogoro, Wilbroad Mutafungwa, a confirmé avoir récupéré 57 corps après l'explosion.



Les images partagées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs corps dispersés, complètement brûlés, et méconnaissables.



Morogoro est un centre commercial important, un passage pour les camions à destination et en provenance de la capitale économique du pays, Dar es Salaam.

C'est un axe qui dessert d'autres régions du pays ainsi des pays voisins comme le Malawi, la Zambie et des pays de l'Afrique australe.



Un survivant témoigne : ''j'ai entendu une énorme explosion. Ensuite, il y a eu du bruit, des gens ont commencé à courir partout. Je suis tombé, vous voyez les blessures sur mes genoux. J'ai vu des gens qui luttaient pour siphonner du carburant comme de l'eau. Tout le monde était occupé, personne n'a compris que c'est dangereux."