Au moins 674 migrants partis en majorité du Sénégal ont débarqué ce mardi en Espagne

Les services du ministère espagnol des Transports urbains et maritimes et la Guardia Civil ont secouru tout au long de ce mardi 674 migrants d'origine subsaharienne dont une majorité de Sénégalais qui tentaient d'atteindre les Îles Canaries à bord de six bateaux, quatre pirogues à El Hierro avec 605 personnes et deux autres à Lanzarote avec 69 autres, rapporte l’Agence de presse espagnole EFE.



Aux premières heures de la matinée, le Salvamar Al Nair a secouru deux barges dans les eaux proches de Lanzarote avec à leur bord des hommes d'origine maghrébine, une avec neuf occupants et une seconde avec 60, qui ont été transférées au port d'Arrecife.



La dernière pirogue arrivée à La Restinga, pour le moment, a été aperçue presque au crépuscule. Il transportait 173 personnes venues du Sénégal, dont quatre femmes et une vingtaine de mineurs.