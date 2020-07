Il posait, il y a quelques jours, un certain nombre de conditions pour ne pas quitter Arsenal. Et de plus en plus, Pierre-Emerick Aubameyang serait ouvert à l’idée de rester avec les Gunners.



A en croire The Sun, repris par Africa Top Sports, l’attaquant gabonais a décidé de renoncer à son départ s’il ne reçoit pas de « grosse offre » cet été. Une condition qui devrait inquiéter la direction d’Arsenal quand on sait que l’ancien joueur de Dortmund est un serial buteur qui intéresse plus d’un club en Europe. Le Real Madrid, l’Inter Milan ou encore le FC Barcelone le suivent de près.



Cette saison, Aubameyang a marqué 20 buts en 32 matchs de Premier League avec Arsenal.