Kolda : le processus de maturation du projet PRESAC-CASA lancé avec les acteurs territoriaux

Le processus de maturation du Projet de Renforcement de la Résilience écosystémique et de la Sécurité alimentaire des Communautés de la Casamance (PRESAC-CASA) franchit une nouvelle étape. Le Ministère de l’Environnement et de la Transition écologique, à travers l’Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte, a organisé ce jeudi 7 mai à Kolda un atelier de partage autour de cette initiative destinée à renforcer la résilience des communautés face aux défis environnementaux et alimentaires.



La rencontre a réuni les différents acteurs territoriaux et services techniques de la région afin de présenter les grandes orientations du projet, mais également de recueillir les contributions et avis des participants en vue de l’amélioration du document final.



Selon Fallou Ndiaye, Chef de la Division Cadre de vie écologique à l’Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte, le PRESAC-CASA ambitionne de contribuer à la restauration des écosystèmes dégradés tout en améliorant la sécurité alimentaire des populations de la Casamance.



Il a précisé que le projet cible au total 22 communes de la Casamance, dont trois dans la région de Kolda : Vélingara, Thiétty et Bignarabé. Pour les initiateurs, cette phase de concertation avec les acteurs locaux est essentielle afin de garantir une meilleure appropriation du projet par les collectivités territoriales et les communautés bénéficiaires.



L’atelier a également servi de tribune pour plaider en faveur de l’intégration d’autres collectivités territoriales de la région de Kolda dans le périmètre d’intervention du projet. Les participants ont insisté sur l’importance d’élargir les zones bénéficiaires au regard des nombreux défis liés à la dégradation des ressources naturelles et à l’insécurité alimentaire.



À l’issue de cette étape de partage et de consultation, la balle est désormais dans le camp du comité de maturation chargé d’élaborer la mouture finale du PRESAC-CASA. Celle-ci devra être finalisée avant sa prise en compte éventuelle dans la loi de finances initiale ou rectificative de l’année 2027.

