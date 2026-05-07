Suppression de l'entrée en Sixième : le ministère de l'Éducation nationale salue « une avancée majeure » pour l’école sénégalaise

Le Conseil des ministres du 6 mai 2026 a adopté le projet de décret portant suppression de l'entrée en Sixième. Une décision immédiatement saluée par le ministère de l'Éducation nationale, qui y voit « une décision majeure traduisant la volonté de bâtir une école sénégalaise plus équitable, plus performante et davantage centrée sur la réussite de chaque apprenant ».



Selon le communiqué du ministère, cette avancée marque une étape décisive dans la dynamique de « refondation curriculaire engagée par l'État du Sénégal pour garantir à tous les enfants un parcours scolaire plus harmonieux et inclusif ».