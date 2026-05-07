UMOA : Le taux de l’usure des institutions de microfinance abaissé à 24 % dès le 1er juin

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) impose de nouveaux plafonds aux taux de l’usure dans l’espace UEMOA à compter du 1er juin prochain. Le seuil maximal autorisé pour les institutions de microfinance, les établissements financiers de crédit et les autres agents économiques passera à 24,0 % l’an, contre 27 % précédemment. Pour les banques, le plafond est désormais fixé à 14,0 % l’an.







Cette réforme réglementaire oblige l'ensemble des acteurs financiers de l'Union à réviser immédiatement leurs grilles tarifaires. Tout crédit dont le Taux Annuel Effectif Global (TAEG) dépasserait ces nouveaux seuils exposera les établissements à des sanctions directes de la Commission bancaire de l'UMOA. Le TAEG, qui englobe la totalité des frais obligatoires liés à l'octroi d'un prêt, sert d'outil de mesure pour garantir que les conditions de crédit restent dans les limites légales.







L'ajustement opéré par la Banque centrale vise à protéger les emprunteurs contre les pratiques usuraires tout en adaptant l'encadrement du crédit aux réalités actuelles du marché financier régional. La distinction maintenue entre le taux des banques (14 %) et celui des systèmes financiers décentralisés (24 %) reconnaît la structure spécifique de ces derniers, qui supportent des coûts d'intermédiation plus élevés pour servir des populations souvent exclues du système bancaire classique.







À l'approche de l'échéance du 1er juin, les institutions financières de l'espace UMOA doivent renforcer leurs dispositifs de contrôle interne et mettre en conformité leurs méthodes de calcul. Cette transition impose une restructuration de l'offre de crédit et une maîtrise accrue des risques opérationnels pour éviter les contentieux réglementaires avec les autorités de supervision de l'Union.

