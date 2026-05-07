Préparation CAN U17 : le Sénégal s'impose face à la Tunisie en amical (1-0)

En marge de la préparation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football des moins de 17 ans, le Sénégal a remporté son match amical face à la Tunisie, ce jeudi au Stade municipal de Hammam Lif. Les « Lionceaux » se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0), grâce à une réalisation de Cheikh Omar Sy.



Les protégés du sélectionneur Lamine Sané rejoindront désormais le Maroc pour poursuivre leur préparation, avant leur entrée en lice dans la compétition. Les Sénégalais disputeront leur premier match le 14 mai à 16h, face à l'Afrique du Sud.



Le Sénégal est logé dans la poule D, en compagnie de l'Afrique du Sud, de l'Algérie et du Ghana.



Le Maroc, tenant du titre, hérite de la poule A qu'il partage avec la Tunisie, l'Égypte et l'Éthiopie.



La poule B regroupe la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Ouganda et la République démocratique du Congo.



Le Mali, l'Angola, la Tanzanie et le Mozambique se partagent le groupe C.



La Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football des moins de 17 ans, qui se déroulera du 13 mai au 2 juin 2026 au Maroc.