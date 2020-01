Audience Macky-Cissé Lô: El Pistoléro accuse des "gens de se mêler" de leur relation

Sans aucun témoin, dit-il, le vice-président de l’Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lô a été reçu jeudi en audience par le Président Macky Sall. A l’issue, il s’est confié dans une interview avec nos confrères de L’Observateur, au cours de laquelle il a accusé "des gens de se mêler" de leur relation.



« C’est vrai que j’ai été reçu par le chef de l’Etat Macky Sall. Nous avons bien échangé tous les deux. Il n’y avait aucun témoin. Nous avons accordé nos violons sur tout. Nous sommes tombés d’accord sur tout. Je ne vais pas étaler les échanges que nous avons eus. Ce qui est important, c’est que nous avons discuté de tous les points qui nous concernent, nous avons trouvé de larges convergences de vues sur tous les sujets abordés », a confié El Pistoléro.



Cissé Lô a expliqué qu’il n’y avait pas eu de guerre entre lui et le Président Sall, ni de désaccord. Il a accusé les gens (camarades de parti) de se mêler de leur relation et de se permettre de parler et prendre position. « Des personnes qui n’ont jamais disputé de strapontin ou une position ne peuvent pas être en guerre ».



A la question de savoir s’ils ont évoqué des orientations qui concernent le parti (Alliance pour la République), il répond : « On n’a pas parlé du parti, nous ne l’avons même pas évoqué. On était pas là pour discuter du parti ou de son fonctionnement ».