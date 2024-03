Audience au palais : les députés BBY reçus par Macky Sall

Macky Sall a reçu, samedi passé les députés de sa coalition au palais présidentiel. L’information est de seneweb. Selon le site d’information en ligne, cette audience a lieu quelques heures avant que le Président ne s’envole pour Alger. Macky Sall s’y rendait pour prendre part au forum des pays exportateurs de gaz.



Par ailleurs, selon le journal les Echos, repris par seneweb, « Macky Sall, qui doit quitter ses fonctions en principe le 2 avril prochain, voulait dire bye-bye à ses parlementaires. Et par la même occasion, il voulait les remercier et, surtout, leur expliquer le bien fondé du projet de loi portant amnistie ».



Le président de la République dont le mandat arrive à terme le 02 avril prochain laisse encore planer le flou autour de son départ du pouvoir. Malgré les pressions de la rue et des politiques l’imbroglio reste toujours entier.