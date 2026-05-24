Audience avec le Chef de l’État: « Des monologues parallèles ne font pas un dialogue », Ousmane Ngom

L’ancien ministre de l’Intérieur Ousmane Ngom a demandé un renforcement de la concertation entre les forces politiques à la suite de son audience avec le président Bassirou Diomaye Faye dans le cadre des consultations nationales initiées le 21 mai 2026.





Évoquant la situation politique nationale actuelle, il a vivement critiqué l’absence d'échanges directs entre les différents blocs en affirmant : « Des monologues parallèles ne font pas un dialogue ». Selon lui, cette absence de confrontation constructive avec les contradicteurs ralentit l'élaboration de compromis et nuit à la stabilité ainsi qu'aux acquis démocratiques du Sénégal.







Pour appuyer sa démarche, Ousmane Ngom a rappelé les précédents historiques de 1988, 1991 et 1993, des périodes de crise où le dialogue avait permis de trouver des consensus majeurs pour sauvegarder la cohésion nationale. Il a salué le format d'entretiens restreints choisi par le chef de l'État, estimant qu'il favorise une écoute mutuelle approfondie loin des postures habituelles.





L’ancien ministre a invité l’ensemble des responsables politiques, au-delà des clivages partisans, à répondre à ces invitations pour exprimer leurs critiques et formuler des propositions au nom de l’intérêt supérieur de la nation.







En guise de référence, il a évoqué la méthode de gestion de l'ancien président Abdoulaye Wade, qu'il a décrit comme un dirigeant pragmatique privilégiait l’écoute et la flexibilité, capable de modifier ses positions pour maintenir la stabilité de l'État. Ousmane Ngom conclut que la période actuelle impose une responsabilité collective pour faire vivre la tradition de concertation sénégalaise et éviter les crispations politiques.

