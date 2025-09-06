Audience jubilaire : les fidèles sénégalais au rendez-vous à la place Saint-Pierre

Un groupe de 450 pèlerins catholiques sénégalais a pris part, ce samedi matin, à l’audience jubilaire présidée par le pape Léon XIV, sur la place Saint-Pierre de Rome, rapporte Vatican News. Ils étaient conduits par Mgr Paul Abel Mamba, évêque de Tambacounda et président du Comité interdiocésain des pèlerinages catholiques du Sénégal.



La cérémonie, organisée le 6 septembre à 10 heures, a rassemblé près de 25000 fidèles venus « être confirmés dans la foi, la charité et l'espérance ».



Dans sa catéchèse, le souverain pontife a exhorté les pèlerins jubilaires à ne pas se réfugier dans des « sécurités confortables ». Léon XIV a notamment mis en garde contre la tentation de « se reposer sur ses lauriers et sur les richesses, plus ou moins grandes, qui procurent une certaine sécurité », mais qui risquent de faire perdre « la joie et le désir d’explorer, d’innover et de rendre chaque jour nouveau ».

