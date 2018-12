Audience nocturne au Tribunal correctionnel : Assane Diouf nie avoir insulté Serigne Basse

Assane Diouf nie le délit d'injures contre un ministre du Culte

L'insulteur du Web a été arrêté et poursuivi pour trouble à l’ordre public, injures par le biais d’un système informatique et outrage à un ministre du culte et diffamation, suite à un des "Live" sur les Réseaux sociaux, om il s'en était vertement pris au porte-parole du Khalife des mourides.

Devant la barre ce mercredi, il a tout simplement nié avoir insulté Serigne Basse Abdou Khadre. "Je n'ai pas Insulté Serigne Basse. Je lui ai Juste posé une question pour connaître l'origine de ses avoirs", a-t-il précisé.



Quid de sa colère contre Macky Sall ?

L'homme aux incendiaires et sales chroniques sur Youtube et Facebook explique sa "haine" contre Macky Sall par le faite que ce dernier a trahi la confiance du peuple en reniant sa propre parole. "J'ai fait dix-sept ans sans parler. J'ai rompu mon silence quand Macky Sall renié sa parole. Quand il a dit qu'il ne ferait plus un mandat de cinq (5) ans, mais de sept (7) ans", dit-il.