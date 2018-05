Audio - Christophe Bigot sur les tarifs de l'autoroute à péage : "on ne remet pas en cause un accord entre un Etat et..."

L'ambassadeur de France au Sénégal a aussi réagi à l'annonce et à la volonté du chef de l'Etat Macky Sall de revoir les termes du contrat qui lie l'Etat du Sénégal et l'entreprise Eiffage, en ce qui concerne l'exploitation de l'autoroute à péage et notamment la cherté décriée des tarifs en vigueur. Selon Christophe Bigot, il est hors de question de remettre en cause le contrat de concession. Pour lui, il peut toutefois se renégocier tout en tenant compte des intérêts des différentes parties concernées. A savoir les consommateurs, l'Etat et l'entreprise en charge de l'exploitation. Ecoutez son intervention sur la Rfm !!!