(Audio) - Licenciement de 15 agents de l'Anrac : Macky appelé à préserver le "bébé" du processus de paix en Casamance

15 personnes ont reçu leurs notifications de licenciement de la direction de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques en Casamance (Anrac), les 28 et 29 mars 2018. Motif invoqué : rupture de contrat pour des raisons économiques. Une assistante qui travaille dans ladite agence depuis 2004, pointe du doigt le Directeur général Ansou Sané et le secrétariat de la présidence de la République et alerte le chef de l'Etat Macky Sall sur la sensibilité du dossier. Parce que dit-elle sur la Rfm, l'Anrac est née d'un long processus de paix en Casamance... Ecoutez !!!