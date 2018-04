(Audio) - Me El Haj Diouf après la condamnation de Barthélémy Dias : "Ça commence à être préoccupant"

Me El Haj Diouf et ses collègues qui assuraient la défense de Barthélémy Dias vont faire appel de la décision de condamnation de leur client par le tribunal des Flagrants délits à 6 mois de prison ferme. L'avocat qui a répondu aux questions de PressAfrik à sa sortie d'audience, déplore une situation de plus en plus préoccupante au Sénégal... Ecoutez !!!