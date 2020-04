Audio diffusé via WhatsApp et les Réseaux sociaux: "ce message n’est pas du Pr Awa Marie Coll Seck" (Document)

Le Collectif en Mouvement pour l'Equité, les Valeurs et l'Action (COMEVA), réagit suite à un message audio attribué à sa présidente qui circule sur les réseaux sociaux et via WhatsApp depuis dimanche. Il précise que "ce message n’est pas du Pr Awa Marie Coll Seck", dans un communiqué.