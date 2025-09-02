Audit des Finances publiques : « Envol Immobilier » cité dans une affaire de 8,6 milliards de FCFA

L’enquête judiciaire ouverte à la suite du rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques continue de livrer ses secrets. De nouvelles révélations placent la société « Envol Immobilier » au cœur d’une vaste gabegie financière évaluée à plusieurs milliards de FCFA.



L'enquête révèle que « Envol Immobilier » est impliquée à au moins deux niveaux. D’abord dans l’affaire du Sukuk Sogepa, où il est formellement établi qu’un montant de 8,6 milliards de FCFA a été directement versé à la société au titre du « transfert anticipé » de la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng.



Selon Libération, « Envol Immobilier » apparaît aussi dans l'affaire de la dette bancaire contractée en dehors des procédures régulières. Pour preuve, l'État avait ouvert, en 2016, un compte intitulé « État du Sénégal/CMD » auprès de la Bank of Africa (BOA). À partir de ce compte, l'État a contracté un crédit de 9,3 milliards de FCFA auprès de la banque, toujours au profit de « Envol Immobilier ».



Par ailleurs, il apparaît aussi que le fameux crédit, contracté par l'État à la NSIA en dehors de toutes les procédures régulières pour racheter l'immeuble abritant le HCCT à Cheikh Seck, a emprunté des procédures critiquées par la Cour des comptes. En effet, le compte numéro 03302015220039440 a été ouvert le 3 mai 2018. Le 3 juillet 2018, Birima Mangara a signé une convention qui a permis de « lever » 14,480 milliards de FCFA en faveur de Cheikh Seck.