Audition d'Ismaïla Madior Fall devant la Haute Cour de justice ce mardi : incertitude sur sa présence

L’ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, sera la deuxième personne à passer devant la Haute Cour de justice. Après l'ancienne ministre Ndèye Saly Diop, l'ex Garde des sceaux devait être auditionné ce mardi devant la commission d'instruction. Cependant, en milieu de journée, sa présence au Palais de Justice n’avait toujours pas été confirmée. Ses avocats, quant à eux, restaient injoignables.



L’ex-Garde des Sceaux est poursuivi pour "corruption passive et concussion" dans le cadre d’un marché public relatif à la construction d’un Centre de surveillance électronique au tribunal de Pikine-Guédiawaye.



Les accusations proviennent du promoteur immobilier Cheikh Guèye, qui affirme avoir remis 50 millions de FCFA en espèces à Ismaïla Madior Fall. Selon lui, cette somme représentait un acompte sur un total de 250 millions de FCFA exigés pour l’attribution du marché. Le versement aurait eu lieu en présence de Mohamed Anas El Bachir Wane, directeur des Constructions publiques.



Dans ses déclarations publiques, Ismaïla Madior Fall a catégoriquement nié toute malversation. Il soutient qu’il s’agissait d’un « don gracieux » qu’il aurait immédiatement refusé et restitué. Il affirme également que le contrat a été résilié en raison du non-paiement du solde et que les fonds perçus ont été remboursés.



Dans le cadre de cette affaire, Cheikh Guèye et Mohamed Wane ont été placés en garde à vue par la Division des investigations criminelles (DIC).