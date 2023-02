Audition de Me El Hadji Diouf: des avocats de Sonko parmi les membres du Conseil de discipline

Me El Hadji Diouf fera face au Conseil de discipline le 28 février prochain, après sa suspension du barreau par l'Ordre des avocats. Le tonitruant plaideur sera confronté à certains défenseurs de Ousmane Sonko, dans l'affaire l'opposant à la masseuse Adji Sarr, qui font partie de cette assemblée restreinte.



Parmi ces avocats qui font partie du Conseil de l’Ordre des avocats censé juger Me Hadji Diouf, figure Me Bamba Cissé qui coordonne le pool d’avocats d’Ousmane Sonko, informe Source A dans sa parution de ce mercredi. Le nom de Me Clédor Ciré Ly est également mentionné



Pour rappel, le célèbre avocat Me El Hadji Diouf est suspendu suite à une auto-saisine de l’Ordre des avocats. Cette instance a aussi été saisie d'une plainte par l'opposant Ousmane Sonko contre les nombreuses présumées sorties de piste de l’avocat d’Adji Sarr.



A noter que quatre sanctions sont prévues par les textes qui régissent la profession: l’avertissement, le blâme, une interdiction temporaire d’exercer jusqu’à 3 ans et enfin une radiation de l’ordre des avocats.