Audition par le Doyen des juges : "Kocc Barma" change de stratégie et accuse "El Professor"

Initialement réticent à répondre aux questions des policiers, El Hadji Babacar Dioum, alias "Kocc Barma", a finalement rompu le silence devant le magistrat instructeur. Extrait de prison pour une audition en lien avec l'exploitation technique de son téléphone portable, dans lequel plusieurs données compromettantes auraient été retrouvées, le mis en cause a adopté une nouvelle ligne de défense, rejeter toute la responsabilité sur son présumé complice, El Hadji Assane Demba, alias "El Professor".



Devant le doyen des juges, le fils de l’homme d’affaires Cheikh Tall Dioum a désigné Demba comme le "véritable instigateur" des faits qui lui sont reprochés. Il a expliqué que ce dernier, inspiré par le personnage de "La Casa de Papel", se faisait appeler "El Professor" tout en lui attribuant le pseudonyme "Action-Réaction". "Je n’ai été qu’un simple exécutant", a-t-il affirmé et rapporté par Libération.



Rappelons que les accusations pesant sur les deux hommes incluent les délits d'"association de malfaiteurs, collecte illicite de données, diffusion de données personnelles, atteinte à l’intimité de la vie privée, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, pornographie enfantine, pédophilie et extorsion de fonds".