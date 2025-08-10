Audits des mairies : Babacar Mbengue dénonce «une opération ciblée »

Babacar Mbengue, maire de Hann Bel Air s'est exprimé lors de son passage à l’émission « En Vérité » sur Radio Sénégal sur par rapport à la circulaire du ministère de l’Urbanisme qui annonçait des audits dans certaines mairies, dont celle de Dakar. Selon lui, « toutes les mairies ciblées sont dirigées par l’opposition ».



Il souligne que, contrairement aux « audits institutionnels classiques », aucune note de mission précisant la période ou les projets concernés n’a été communiquée. « J’ai été maire sous Abdoulaye Wade, Macky Sall et aujourd’hui sous Bassirou Diomaye Faye. C’est normal d’être audité quand on gère des deniers publics. Mais il faut le reconnaître, il y a des cas ciblés où l’on envoie une mission pour écarter quelqu’un », a-t-il souligné.



Par ailleurs, le conseiller municipal à la mairie de Dakar a rappelé que les contrôles habituels sont réalisés par des institutions habilitées comme « la Cour des comptes ou l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), qui suivent des procédures précises. L a mission du ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire n’est pas de s’attribuer les compétences de la Cour des comptes ou de l’Inspection générale d’État (IGE). On ne leur demande pas d’auditer et ce n’est pas leur rôle. Ils n’ont même pas le personnel adéquat pour le faire », a-t-il indiqué.





En effet, dans une lettre circulaire datée du 10 juillet, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires a décidé d’envoyer une mission de vérification administrative et budgétaire dans certaines collectivités territoriales. Les collectivités territoriales retenues pour cette première intervention concernent les villes de Dakar, Pikine, les communes de Mbao, Wakhinane Nimzath, Diamniadio, Saly, Mbour, Malicounda, Tivaouane, Saint-Louis, Dagana, Ross Béthio, Mbane, Diourbel, Louga, ainsi que le Conseil départemental de Rufisque.