Augmentation alarmante des Violences Basées sur le Genre au Sénégal : 826 victimes enregistrées en 10 mois

Les derniers chiffres dévoilés par l'Association des juristes sénégalaises (AJS) sont alarmants. La révélation a été faite mercredi, par Seynabou Dieng, présidente de la commission droits des femmes de l'AJS, lors d'un atelier de formation des parajuristes. Selon Mme Dieng, au cours des 10 derniers mois, neuf boutiques de droits ont recensé un total choquant de 826 victimes de Violences Basées sur le Genre (VBG) à travers tout le territoire national.



« Le constat est amer : le nombre de victimes de VBG ne cesse d'augmenter, et cette année, nous avons enregistré 826 cas de janvier à octobre 2023 », a-t-elle déclaré. Ces chiffres inquiétants se déclinent en différentes formes de violence : 243 cas de violences sexuelles, 161 de violences psychologiques, 217 de violences physiques et 200 de violences économiques.



Selon L’Observateur, ces statistiques révèlent une réalité alarmante et soulignent la nécessité impérieuse d'actions concrètes pour endiguer ce fléau.



L'AJS, en partenariat avec d'autres acteurs, s'engage à lutter contre ces violences. Toutefois, ces chiffres montrent « un besoin crucial de sensibilisation, d'éducation et de mesures renforcées pour protéger les individus vulnérables contre ces actes abominables ».