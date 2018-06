Augmentation du prix du m3 d’eau : Lambay se mobilise contre l’Ofor

«Cette marche pacifique organisée par l’ensemble des populations est notre premier plan d’action. Le Collectif des délégués poursuivra la lutte jusqu’à la satisfaction de cette revendication», préviennent-ils.

De la transparence et de l’équité dans la gestion de l’hydraulique rurale sont les souhaits des habitants de Lambay. «Laissez-nous avec nos forages, l’augmentation du m3 d’eau ne nous arrange pas, Non à l’Office nationale des forages rurales», ont-ils scandé lors d'une marche qu'ils ont organisée à ce Week-end.«L’arrivée de l’Ofor contribuera à une augmentation de l’eau en zone rurale. Le prix du m3 d’eau va passer de 200 à 250 F Cfa et de ce fait l’eau qui est parmi les premières nécessités ne sera pas à la portée de nos bourses. L’eau sera vendue beaucoup plus cher en milieu rural qu’en milieu urbain. Nous ne demandons ni la charité, ni la pitié mais la transparence et l’équité.», peste-t-il Iba Guèye, porte-parole des marcheurs sur les ondes de Rfm.Se faisant dans la menace, ces manifestants de rappeler au Président Macky Sall qu’ «en 2012, n’eût été la population rurale vous ne serez pas à la place où vous êtes aujourd’hui. Et, malgré les délices du Palais présidentiel vous ne devrez pas oublier».