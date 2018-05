Augustin Tine lâche le procureur sur le Capitaine Dièye

Arrêté le 11 mai dernier, Capitaine Mamadou Dièye est officiellement poursuivi par l’armée. C’est ce que nous confie le quotidien L’Observateur. En effet, nos confrères relèvent que le ministre des Forces armées, Augustin Tine a décerné au Procureur une autorisation de poursuite à l’encontre du Capitaine qui avait tenté vainement de démissionner.



Capitaine Dièye va devoir répondre des faits de désertion, divulgation de secrets militaires, et pourrait voir les charges s’alourdir si le Procureur décidait que d’autres infractions pouvaient y être greffées.



Du côté de ses collègues, l’heure est plutôt à la banalisation : «Le Capitaine Dièye a commis ce que nous appelons une désertion. C’est quand un militaire quitte les rangs sans autorisation de ses supérieurs durant un certain nombre de jours. Dans pareille situation, le soldat doit faire face à des sanctions et certains sont même jugés par le Tribunal militaire».



Le Capitaine Dièye voulait démissionner de l’armée afin de se lancer dans la politique. D’ailleurs, il avait fait de nombreuses sorties allant dans ce sens, et c’est dans l’une d’elles qu’il a expliqué qu’il allait faire tomber l’actuel président de la République dès 2019.