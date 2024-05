Autonomisation des femmes: ANA en tournée pour soutenir l'essor de l'ostréiculture au Sénégal

La Directrice Générale de l'Agence nationale de l'aquaculture (ANA), Dr Tening Séne, a lancé une tournée dans différentes localités du Sénégal afin d'accompagner les acteurs de l'ostréiculture, en mettant l'accent sur le renforcement des capacités techniques et le soutien matériel.



La tournée a débuté à Dissilamé Sérère, dans la commune de Mbam, où Dr Tening Séne a rencontré les femmes ostréicultrices bénéficiaires de ce programme d'accompagnement. Elles ont reçu des équipements de production, notamment 2500 guirlandes par groupement, des pognons de grossissement d’huîtres, des bassines, des balances, des bottes, ainsi qu'une charrette et un cheval pour le transport des produits.



Un programme qui s'inscrit dans le cadre des instructions des autorités sénégalaises, notamment du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de la ministre de la Pêche, visant à développer l'aquaculture comme source de création d'emplois. Il est également réalisé en coopération avec ENABEL, l'agence de coopération internationale, qui a alloué un don de trois millions d'euros pour mettre en place le pôle aquacole de Mbélakadiaw sur 67 hectares.



Dr Tening Séne a souligné l'importance de ce projet pour dit-elle : " aider les femmes ostréicultrices à augmenter leurs revenus, renforcer leurs capacités techniques et produire des huîtres de meilleure qualité. Des formations pratiques ont été organisées pour les femmes afin qu'elles maîtrisent la confection des guirlandes et des pochons, essentiels pour l'élevage des huîtres."



En parallèle, un projet avec la FAO vise aussi "à garantir la qualité sanitaire des sites de production d'huîtres, avec des tests menés sur 50 sites pour évaluer les normes sanitaires, la contamination et la présence de bactéries. Ceci permettra de certifier les sites capables de produire des huîtres consommables à l'état frais, améliorant ainsi la compétitivité des produits sur le marché international."



Dr Tening Sene a conclu en soulignant l'engagement de l'ANA à "accompagner les femmes ostréicultrices tout au long de la chaîne de valeur de l'huître, dans le but de leur permettre de gagner leur vie de manière décente grâce à l'ostréiculture."