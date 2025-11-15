Autonomisation des femmes : un comité de Développement Régional mis en place pour faciliter l'accès au foncier

Un Comité de Développement Régional (CRD) a été récemment mis en œuvre dans la région de Matam pour concrétiser le projet sur la loi d'orientation de l'autonomisation économique des femmes. L'initiative, portée par le ministère de la Famille, de l'Action Sociale et des Solidarités, vise principalement à lever l'un des obstacles majeurs à l'indépendance économique des femmes : l'accès au foncier.

​

Selon Bann Touré, Directrice régionale de la Famille, ce projet est une réponse directe aux difficultés persistantes rencontrées par les femmes de la région pour atteindre une véritable autonomie économique.



​S'exprimant lors de l'organisation du CRD, Mme Touré a souligné l'ampleur des contraintes qui pèsent sur les femmes, notamment les pesanteurs socioculturelles. Elle a mis en évidence le fait que la majorité des femmes à Matam exercent des activités dans le secteur primaire, telles que l'agriculture et l'élevage.

​« Nous avons vu, des femmes aujourd'hui qui ont beaucoup de difficultés pour atteindre une certaine autonomisation liée à un certain nombre de contraintes... L'une des premières contraintes est surtout l'accès au foncier », a-t-elle déclaré.



Cette difficulté d'acquérir ou de sécuriser des terres réduit considérablement le potentiel d'autonomisation économique de ces actrices clés de l'économie locale.

​Interrogée sur les ondes d'Iradio, la Directrice régionale a insisté sur l'urgence de la situation. Elle voit dans ce Comité une occasion essentielle d'attirer l'attention des pouvoirs publics.



​« Ce CRD est venu à son heure, en tout cas, pour pouvoir alerter les autorités étatiques, les autorités locales à ce que l'accès au foncier puisse être, l'une des potentialités qui permettra aux femmes d'atteindre leur autonomisation », a-t-elle affirmé.