Auxerre - OM : les compositions probables

L’OM doit réagir. Après deux défaites et un nul toutes compétitions confondues, le club phocéen traverse une mauvaise passe. Repris sur le fil face à Angers en milieu de semaine, les Olympiens restent, malgré tout, à la troisième place du classement mais auront logiquement à coeur de se réveiller, qui plus est avant un nouveau choc européen contre l’Atalanta Bergame.



Pour ce rendez-vous face à l’AJA, Roberto De Zerbi devra toutefois composer sans plusieurs cadres (Facundo Medina, Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Geoffrey Kondogbia, Hamed Traoré et Amine Gouiri sont forfaits). Dès lors, l’OM devrait se présenter en 4-3-3 avec Rulli dans les buts. En défense, Murillo, Pavard, Aguerd et Emerson sont pressentis pour débuter, tout comme Hojbjerg, O’Riley et Gomes dans l’entrejeu.



Vaz préféré à Aubameyang ?

Brillant depuis le début de saison, le jeune Vaz pourrait lui aussi débuter sur le front de l’attaque aux côtés de Greenwood et Paixao. De son côté, l’AJA, qui n’a plus gagné depuis 5 matches (4 défaites et 1 nul), espère frapper un nouveau coup face aux Marseillais. Bête noire de l’OM en 2024-2025 (1-3 et 0-3), Auxerre devrait s’organiser en 4-5-1.



Devant Léon, titulaire indiscutable dans les cages auxerroises, Casimir, Senaya, Sierralta, Akpa et Oppegard formeraient la défense à cinq. Au milieu de terrain, Christophe Pélissier, privé de Telli Siwe, devrait faire confiance à Osman, Owusu, El-Azzouzi et Namaso. Enfin, Sinayoko est lui attendu à la pointe de l’attaque bourguignonne.