Avant-match PSG-Newcastle: des supporters parisiens ont attaqué des fans anglais

La soirée de lundi a été émaillée de violences et de fortes tensions entre supporteurs du PSG et de Newcastle à la veille du match entre les deux équipes en Ligue des champions, ce mardi (21h, sur RMC Sport). Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des fans de Newcastle pris à partie dans un bar par plusieurs hommes vêtus de noir et présentés comme des supporters parisiens.



Ceux-ci jettent des tables, des chaises et même un fumigène dans l’entrée de l’établissement. Selon le Daily Mail, d’autres vidéos montrent des fans de Newcastle tenter d’empêcher les Parisiens de prendre le bar d’assaut. Le groupe de supporters Newcastle United Supporters' Club a appelé les visiteurs à la plus grande vigilance face à ce qui ressemblait à une expédition punitive.



Les autorités craignaient des affrontements et tensions entre les deux camps. Selon les médias anglais, il avait été demandé aux bars recevant les supporters de Newcastle de fermer plus tôt afin de réduire ces risques. Cette saison, un fan anglais a été poignardé par des ultras à Milan à la veille du match entre les deux équipes.



Des supporters du PSG avaient également été agressés en Lombardie le 6 novembre dernier, l’un d’entre eux ayant même été poignardés. Le match aller entre Newcastle et le PSG (4-1, le 4 octobre 2023) avait aussi donné lieu à quelques tensions lors du cortège des fans parisiens avant la rencontre .