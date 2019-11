Avec Mourinho, ça va déménager à Tottenham

Pendant cinq longues années (2014-2019), une durée rare à ce niveau, Tottenham n'a connu qu'un seul technicien, Mauricio Pochettino. L'Argentin (47 ans) a patiemment construit une équipe et accompagné la mue du club avec l'onéreuse construction d'un nouveau stade et une finale de Ligue des champions perdue contre Liverpool en juin dernier (2-0).



Mais l'idylle a pris fin brutalement mardi en raison d'une spirale négative et d'un jeu en déliquescence pour les Spurs, actuels quatorzièmes du Championnat d'Angleterre. Et pour succéder au pondéré Poche, le club londonien n'aurait pas pu trouver plus aux antipodes que l'impétueux José, qui était sans club depuis son éviction de Manchester United en décembre 2018 et a signé un contrat courant jusqu'en 2023.



"Je suis très heureux de rejoindre un club qui possède un si grand héritage et qui compte des supporteurs si passionnés", a déclaré Mourinho, cité dans un communiqué. "Les qualités des infrastructures et de l'équipe sont excitants. C'est travailler avec de tels joueurs qui m'a attiré."



Le Portugais (56 ans), qui se répandait ces derniers temps dans la presse pour clamer ses envies de retour aux affaires, va donc diriger un troisième club anglais après Manchester United et Chelsea.



Et tenter d'ajouter de nouveaux faits de gloire à sa riche carrière après avoir gagné le titre de champion dans tous les pays où il est passé. Son parcours est jalonné de trophées : FC Porto au Portugal (2002-2004), Inter Milan en Italie (2008-2010), Real Madrid en Espagne (2010-2013) et Chelsea (2004-2007, 2013-2015) puis Manchester United (2016-2019) en Angleterre...



- Traitement de choc -

Il est par ailleurs l'un des trois seuls managers à avoir remporté la Ligue des champions deux fois avec deux clubs différents : le FC Porto en 2004 et l'Inter Milan en 2010. Il compte également à son palmarès deux C3 (la Coupe de l'UEFA avec Porto en 2003 et la Ligue Europa en 2017 avec Manchester United).



"Avec José, nous avons l'un des entraîneurs les plus performants du football", s'est réjoui le président de Tottenham, Daniel Levy. "Il a beaucoup d'expérience, c'est un grand tacticien et sait inspirer les équipes. Il a remporté des honneurs dans tous les clubs qu'il a entraînés", a relevé le dirigeant, qui avait souvent été critiqué par Pochettino pour sa frilosité dans le recrutement.