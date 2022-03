Avec un triplé, CR7 met United sur les rails

De retour dans le onze des Red Devils aujourd'hui après avoir manqué le derby de Manchester et créé un début de polémique, Cristiano Ronaldo a inscrit un triplé qui permet à Manchester United de s'imposer (3-2) à domicile contre Tottenham et de passer quatrième de Premier League. Un but sur penalty de Kane, puis un CSC de Harry Maguire avaient pourtant redonné espoir aux Spurs.