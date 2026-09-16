Equipe du Sénégal : Patrick Vieira va appeler Malang Sarr (média)

Malang Sarr devrait être convoqué pour la première fois avec le Sénégal. D’après les informations de L’Équipe, le défenseur central, passé par Lens, va être appelé par Patrick Vieira, le nouveau sélectionneur des Lions de la Téranga. Ce dernier dévoilera vendredi sa première liste à la tête de l’équipe nationale.
Cet été, Malang Sarr a quitté le RC Lens pour rejoindre le club saoudien de NEOM. L’ancien international espoir français s’y est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable, avec huit titularisations en huit matches.
Placé dans le groupe J, le Sénégal disputera trois rencontres lors de la prochaine fenêtre internationale : en Mozambique et en Éthiopie les 25 et 29 septembre, dans le cadre des qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations 2027, puis face aux Comores le dimanche 4 octobre au Stade Vélodrome de Marseille, en amical.
Cet été, Malang Sarr a quitté le RC Lens pour rejoindre le club saoudien de NEOM. L’ancien international espoir français s’y est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable, avec huit titularisations en huit matches.
Placé dans le groupe J, le Sénégal disputera trois rencontres lors de la prochaine fenêtre internationale : en Mozambique et en Éthiopie les 25 et 29 septembre, dans le cadre des qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations 2027, puis face aux Comores le dimanche 4 octobre au Stade Vélodrome de Marseille, en amical.
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