« Avion ne fait pas marche arrière », le message de Diomansy Kamara dans l'affaire-Nicolas Jackson

Le transfert de Nicolas Jackson de Chelsea vers le Bayern Munich s’annonce comme l’un des rebondissements les plus surprenants du marché des transferts en 2025. L’attaquant sénégalais s’était déjà rendu en Bavière pour passer sa visite médicale et s’engager dans le cadre d’un prêt évalué à 15 millions d’euros, avec une option d’achat fixée à 80 millions d’euros.





Toutefois, Chelsea tente désormais de revenir sur cet accord à la suite de la blessure de Liam Delap lors d’un match contre Fulham samedi dernier. Le club londonien, qui avait pourtant poussé Jackson vers la sortie tout au long de l’été, souhaite désormais retenir son joueur.





Du côté du joueur et de son agent, Diomansy Kamara, la position reste inchangée : Jackson veut rejoindre le Bayern Munich. Sur une story Instagram, l’agent a d’ailleurs laissé entendre qu’un retour en arrière n’était pas envisagé : « Avion ne fait pas marche arrière… Munich ».



La situation reste donc très incertaine, entre la volonté de Chelsea de bloquer le transfert et la détermination de Jackson et de ses représentants à conclure son arrivée en Bundesliga.

