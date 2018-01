Awa Ndiaye : «Nous ne cherchons pas à fermer Seneporno mais…»

La Présidente de la Commission de protection des données personnelles (CDP), Awa Ndiaye est très remontée contre l’administrateur du site Seneporno. Et pour cause, elle accuse ce dernier de divulguer des vidéos sans l’accord de leurs propriétaires.



Mme Ndiaye est d’autant plus outrée par les agissements de «Kocc Barma » que les interpellations des personnes dont les droits ont été violés ne peuvent pas aboutir : «Qu’est-ce que nous pouvons faire ? Quelles sont les suites que nous pouvons donner lorsque quelqu’un vient vers nous et nous dit nous prenions immédiatement en charge et immédiatement nous essayons d’abord de faire en sorte que l’élément incriminé soit retirée. Très souvent on arrive à retire. C’est plus difficile parce qu’on n’a pas de contact avec la personne qui est derrière. Il se fait appeler Kocc Barma».



Selon elle, «personne n’interdit les sites pornographiques s’ils sont légalement constitués, chacun a le droit, ce sont des sites pour adultes. Ce n’est pas notre rôle de les interdire ». Mais, précise-t-elle ce qu’ils veulent, c’est de faire en sorte que l’administrateur de ce site pour adulte se conforme à la loi.



N’empêche, la présidente de la CDP est déterminée à arriver à ses fins. C’est d’ailleurs, dans cette optique que, en plus de la correspondance adressée au Premier ministre, que la brigade de répression contre cybercriminalité a été saisie pour mettre un terme aux dérives de Kocc Barma.



L’ancienne ministre de la Femme, de conclure : «Il faut que nous sachons qui il est, pas pour interdire son site, mais pour qu'il revienne dans la légalité».