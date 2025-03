Axe AIBD-Dakar : des embouteillages de plus de 3 kilomètres après un accident

Des embouteillages de plus de trois kilomètres se sont formés ce jeudi matin sur l’axe AIBD-Dakar, entre Mbao et Thiaroye, en raison d’un accident. L’information a été relayée par Autoroute de l’Avenir via un post sur le réseau social X (anciennement Twitter).



Selon la publication, « l’accident s’est produit en pleine heure de pointe, perturbant fortement la circulation dans le sens Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) – Dakar. »



Les autorités n’ont pas encore communiqué sur les circonstances exactes de l’accident ni sur d’éventuelles victimes. « En attendant un retour à la normale, les usagers de la route sont invités à faire preuve de prudence et à anticiper leurs déplacements », lit-on sur la note.