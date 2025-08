Axe Bignona-Ziguinchor : deux étrangers interpellés avec 29 kepa de Kush

Le Commissariat central de Ziguinchor(sud) a procédé à l’interpellation de deux (2) individus de nationalité étrangère pour détention de substances psychotropes illicites. Selon les autorités policières, ces arrestations ont eu lieu dans le cadre d’un contrôle de sécurisation sur l’axe Bignona-Ziguinchor.



« Les mis en cause étaient en possession de 29 kepa de Kush et de 20 grammes d’une substance supposée être du cristal menthe », a précisé la source.



L’opération s’inscrit dans le dispositif renforcé de lutte contre la criminalité et le trafic de stupéfiants mis en place dans la région sud. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circuits de provenance et de distribution de ces drogues.