Axe Diourbel - Touba : Omar Ndiaye, agent de la Police nationale, perd la vie dans un accident

Le fonctionnaire Omar Ndiaye, membre de la 44ᵉ promotion des élèves agent de Police, est décédé le mardi 14 avril 2026, des suites d’un violent accident de la circulation sur l’autoroute reliant Diourbel à Touba, à proximité de la ville sainte.
Selon les premières informations, les faits se sont produits en fin de journée, à quelques kilomètres seulement de la ville sainte de Touba. L’agent Omar Ndiaye, affecté au commissariat spécial de Touba, rentrait de son domicile à Rufisque, en passant par la voie de Touba, lorsqu’il aurait perdu le contrôle de son véhicule, une Peugeot 406.
Le policier aurait violemment percuté le terre-plein central. Sévèrement blessé, il a été retrouvé inconscient par les secours. Malheureusement, il n’a pas survécu à ses blessures. Son corps a été acheminé à l’hôpital Matlaboul Fawzayni de Touba, où son décès a été officiellement constaté.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’accident.
Selon les premières informations, les faits se sont produits en fin de journée, à quelques kilomètres seulement de la ville sainte de Touba. L’agent Omar Ndiaye, affecté au commissariat spécial de Touba, rentrait de son domicile à Rufisque, en passant par la voie de Touba, lorsqu’il aurait perdu le contrôle de son véhicule, une Peugeot 406.
Le policier aurait violemment percuté le terre-plein central. Sévèrement blessé, il a été retrouvé inconscient par les secours. Malheureusement, il n’a pas survécu à ses blessures. Son corps a été acheminé à l’hôpital Matlaboul Fawzayni de Touba, où son décès a été officiellement constaté.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’accident.
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