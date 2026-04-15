Extension du TER vers Thiès : une mission conjointe travaille sur la formulation du projet

Dans le cadre du processus de maturation des projets, une mission conjointe s’est rendue, du 7 au 11 avril, à Thiès, afin de travailler sur la formulation du projet d’extension du TER reliant Dakar à cette ville.



Selon la Senter S.A., la délégation était composée de représentants du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal (MEPC / DGPPE) ainsi que du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens (MiTTA). L’objectif de cette mission était de rencontrer les principales parties prenantes, notamment les collectivités territoriales et les autorités administratives.



La délégation a été reçue par le Maire, M. Babacar Diop, entouré de plusieurs membres de l’équipe municipale. À cette occasion, la Senter S.A., Maître d’Ouvrage Délégué du projet d’extension, a présenté le projet et ses différentes composantes.



L’équipe chargée de la maturation a pu recueillir les observations, orientations et recommandations du Maire, en vue d'enrichir et de finaliser le document définitif du projet.