Surpopulation carcérale : 7 064 individus attendent encore leur jugement

Le système pénitentiaire sénégalais traverse une période de forte tension. Lors de la Conférence nationale sur la détention organisée ce mercredi 15 avril 2026, l’inspecteur Aliou Ciss, directeur de l’Administration pénitentiaire, a declaré que « les établissements comptent actuellement 15 912 détenus pour une capacité théorique de 10 912 places. » Ce surplus de 5 000 personnes pèse lourdement sur la gestion quotidienne des prisons.







L'analyse des profils révèle que la détention provisoire reste un facteur majeur d'engorgement. Environ 44,5 % de la population pénale (7 064 individus) sont en attente de jugement, dont 458 personnes incarcérées depuis plus de trois ans sans verdict. Cette situation souligne l'urgence d'une plus grande célérité judiciaire, alors que la population carcérale progresse mécaniquement d'environ 1 000 nouveaux détenus chaque année.







Sur le plan financier, l'Administration doit relever un défi logistique permanent. Le budget actuel est calibré pour la prise en charge de 14 494 détenus, soit un écart de plus de 1 400 personnes par rapport à l'effectif réel. Malgré ces contraintes, les autorités réaffirment leur volonté de maintenir des conditions d'incarcération conformes aux standards d'humanité.







Pour remédier durablement à cette crise structurelle, l'État mise sur une stratégie combinant le renforcement des infrastructures, la fluidification des procédures pénales et le développement de solutions alternatives à l'emprisonnement. L'objectif affiché par le ministère de la Justice est de transformer le système carcéral pour mieux concilier les impératifs de sécurité avec le respect rigoureux des droits humains.

