BAL 2024 (demi-finales) : chocs Rivers Hoopers / Al Ahly et Petro Luanda / Cape Town, ce mercredi

Les demi-finales des Finals 8 de la 4e édition de la Basketball Africa League (BAL) se dérouleront ce mercredi 29 mai 2024 à la Kigali Arena. Deux rencontres passionnantes sont prévues : d'une part, les Libyens d'Al Ahly affronteront les Nigérians de Rivers Hoopers, et d'autre part, les Angolais de Petro Luanda se mesureront aux Sud-Africains de Cape Town Tigers pour décrocher leur place en finale.



Ces affrontements promettent d'être intenses, avec des équipes de haut niveau provenant de différents pays d'Afrique. Les fans de basketball peuvent s'attendre à des matchs passionnants et disputés, où chaque équipe visera la victoire pour accéder à la finale et avoir une chance de remporter le prestigieux titre de la BAL.







Programme demi-finales



Mercredi 29 mai 2024



Kigali Arena



15h00 Rivers Hoopers / Al Ahly

18h00 Petro Luanda / Cape Town Tigers

