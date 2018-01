BARCELONE : Quand Paulinho parle de son adaptation

« Messi et Suárez ont été les joueurs qui m'ont le plus aidé à m'adapter, dans leur façon de jouer. Chaque fois que j'avais un doute, je parlais avec eux et avec l'entraîneur, qui a toujours été ouvert à la discussion », a révélé Paulinho.

Mais les deux attaquants ne sont pas les seuls à qui il demande conseil : « J'écoute et observe beaucoup Iniesta et Sergio Busquets. J'ai beaucoup d'affinité avec eux. Je parle beaucoup à André Gomes et Semedo, puisqu'ils sont Portugais. André est dans le club depuis plus longtemps et Semedo est nouveau, comme moi, on partage cette nouvelle expérience ». A fait savoir l’ancien de Tottenham.



Le joueur a parlé de ses premiers mois au Camp Nou. « Les premiers mois dans le club sont plus pour observer qu'autre chose. J'observe les joueurs, leurs comportements sur le terrain, aux entraînements. Mon expérience est très positive », a-t-il ajouté.

Enfin, il a révélé ce qu'il a dit à sa femme lorsqu'il est arrivé dans le club. « Il n'y a pas de mots qui me définissent mieux que dépassement de soi. Je dis toujours à ma femme qu'au Barça on apprend chaque jour quelque chose ».

Depuis qu'il a rejoint le FC Barcelone, le Brésilien a déjà marqué 8 buts en championnat.