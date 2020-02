BBC Africa Eye : la torture ‘rampante’ au sein des forces de sécurité nigérianes

Ce film contient des scènes troublantes, notamment des images de torture.



Le BBC Africa Eye a découvert des preuves vidéo choquantes montrant l'usage de la torture par de multiples branches de la police et des forces armées nigérianes.



La torture est illégale au Nigeria. Mais les images des réseaux sociaux montrent qu'une forme particulière de torture - une technique connue sous le nom de "tabay" - est largement utilisée dans les interrogatoires et pour punir des détenus, y compris des enfants.



Cette enquête examine les origines de cette technique, en identifie ses auteurs et s'interroge sur les raisons pour lesquelles ils n'ont pas à rendre des comptes.



Elle révèle également qu'en 2014, un officier de police supérieur a été impliqué dans la torture d'un jeune homme qui est mort plus tard des suites de ses blessures.